Назван устраивающий США срок разоружения КНДР

Вашингтон хотел бы достигнуть разоружения КНДР в пределах двух с половиной лет, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее президент США Дональд Трамп и председатель КНДР Ким Чен Ын поделились своим пониманием двусторонних договоренностей о денуклеаризации Корейского полуострова, по-разному оценив итоги переговоров в части путей достижения намеченной цели. До этого Трамп оценил итоги переговоров с Ким Чен Ыном, пообещав как можно скорее завершить войну с КНДР.

Во вторник Трамп и Ким Чен Ын по итогам прошедшей в Сингапуре встречи подписали совместный документ, в котором КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности от США. Глава Белого дома также объявил о приостановке 300 новых позиций по санкциям в отношении КНДР.