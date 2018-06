Netflix запретила сотрудникам смотреть на коллег дольше пяти секунд

Netflix приняла новые правила поведения для съемочных групп, запретив смотреть на коллег дольше пяти секунд и просить номер телефона.

Новые правила введены на фоне скандала с Харви Вайнштейном и появления движения Me Too в защиту жертв сексуальных домогательств, сообщает The Sun.

Сотрудникам запрещается смотреть на кого-либо дольше пяти секунд, не спрашивать номера телефонов у коллег, не обниматься с кем-либо продолжительное время. Нужно закричать: «Остановись и не делай так снова!», если коллега ведет себя неподобающе.

Также следует избегать коллегу, который сказал, что не заинтересован в вас. Не стоит приглашать коллег провести время более одного раза, если они отказались.

Кроме того, нужно сообщать о коллегах, проявляющих к кому-либо нежелательное внимание.

В Netflix сообщили, что гордятся приводимыми тренингами по борьбе с домогательствами, и выразили желание, чтобы продакшн Netflix был безопасной и уважительной рабочей средой.

Напомним, скандал вокруг Вайнштейна, который подозревается в многолетних сексуальных домогательствах в отношении многих известных женщин, породил волну обвинений в домогательствах, коснувшейся множества политиков, актеров и других известных людей.