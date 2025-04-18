В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.19 комментариев
Эксперт оценил потери ВСУ в Сумах в 250 военных
Военный эксперт Виталий Киселев заявил, что в результате удара по Сумам потери украинских военных превысили 250 человек, включая тех, кто скончался в больнице.
По данным военного эксперта Виталия Киселева, на которые ссылается ТАСС, потери Вооруженных сил Украины в результате удара по Сумам могут достигать более 250 человек. Эксперт отметил, что официальные данные о шести десятках пострадавших существенно занижены. Киселев утверждает, что число жертв включает тех, кто умер в больнице и до нее не был доставлен.
После происшествия в Сумах украинские спецслужбы активизировали работу по выявлению членов подполья в таких городах, как Днепр, Кременчуг, Полтава и Никополь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер МИД Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский несет ответственность за удар ВС РФ по месту проведения совещания командного состава ВСУ в Сумах.
Посол России в Швеции Сергей Беляев, вызванный в шведский МИД, указал на нарушение украинскими войсками норм международного гуманитарного права.
Соединенные Штаты отказались поддержать заявление G7 с осуждением удара РФ по ВСУ в Сумах, ссылаясь на необходимость поддержания пространства для переговоров с Россией.