Производство автомобилей на Украине за 10 лет упало в 90 раз

Автозаводы на Украине в мае выпустили 442 автомобиля, что в 90 раз меньше показателей десятилетней давности, сообщили Ассоциация автопроизводителей Украины.

«В мае заводы Украины выпустили 442 автотранспортных средства. Такой объем производства в 90 раз меньше майского результата десятилетней давности», – сообщили в «Укравтопроме», передает ТАСС.

В организации рассказали, что показатели производства легковых машин уже пять месяцев формируют лишь данные о крупноузловой сборке на заводе «Еврокар» в Закарпатье. В мае 2018 года там собрали 374 автомобиля, что на 39% меньше, чем в апреле. По сравнению с маем 2017 года объем выпуска легковых автомобилей упал на 43,5%. Производство автобусов в мае выросло на 17% к маю 2017 года и на 26% к апрелю текущего года, составив 63 единицы.

В ассоциации отметили, что производственные данные Кременчугского автомобильного завода у «Укравтопрома» отсутствуют, так как предприятие не раскрывает информацию с августа 2016 года.

Также сообщается, что автопарк Украины с января по май пополнили 65,9 тыс. легковых машин, из которых 33 тыс. новые, 32,9 тысячи – с пробегом.

В апреле «Укравтопром» сообщал, что производство автомобилей на Украине упало в 52 раза за 10 лет.

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