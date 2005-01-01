Трамп объявил об устранении ядерной угрозы со стороны КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет, и сам он теперь чувствует себя безопаснее, чем в тот день, когда вступил в должность.

«Только что приземлился. Долгое путешествие, но все теперь могут чувствовать себя гораздо безопаснее, чем в тот день, когда я вступил в должность. Ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет. Встреча с Ким Чен Ыном была интересным и очень позитивным опытом. Северная Корея имеет отличный потенциал в будущем», – написал Трамп в Twitter.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам состоявшихся в Сингапуре переговоров договорились обменяться официальными визитами.