Лидеры США и КНДР договорились об обмене визитами

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам состоявшихся в Сингапуре переговоров договорились обменяться официальными визитами, сообщает ЦТАК.

«Уважаемый высший руководитель пригласил президента Трампа посетить Пхеньян в удобное время, и президент Трамп тоже пригласил председателя Госсовета Ким Чен Ына посетить США», – цитирует ТАСС сообщение.

Отмечается, что лидеры КНДР и США выразили уверенность в том, что взаимные визиты поспособствуют улучшению двусторонних отношений.

Позднее Трамп в интервью телеканалу Fox News выразил уверенность, что лидер КНДР обязательно посетит Вашингтон в подходящее для этого время.

Президент США также повторил, что Соединенные Штаты не планируют проводить военных учений со своими союзниками в районе Корейского полуострова, пока Вашингтон ведет переговоры с Пхеньяном. «Мы ведем переговоры добросовестно», – подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Трамп оценил результаты своего визита Сингапур и подвел итоги переговоров с лидером КНДР.