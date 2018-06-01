Китайские учебники назвали откровенную женскую одежду «формой домогательства к мужчинам»

Откровенная одежда является одной из форм сексуального домогательства к мужчинам, говорится в китайском учебнике по общественной безопасности для старших классов.

Учебник опубликован издательством Heilongjiang Education Press, сообщает портал Shanghaiist.

В пособии есть раздел, в котором рассказывается о неприемлемом поведении в общественных местах. В частности, перечислены три варианта сексуального домогательства женщин к мужчинам: ношение откровенной одежды в общественных местах, использование неподобающих слов и жестов, направленных на возбуждение эмоций и воображения мужчины, а также прикосновения к телу мужчины.

После публикации три пункта из учебника стали активно обсуждаться в соцсетях. Особенно пункт о ношении откровенной одежды. Пользователи обвиняли авторов учебника в использовании двойных стандартов.

Издательство извинилось перед читателями и заявило, что скандальный материал уже удален из учебника.