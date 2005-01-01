На Крымском мосту произошло первое ДТП, оно обошлось без жертв, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань».

«За минувшие 16 суток зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие: в дневное время на 142-м км А-290 (через километр после въезда на мост со стороны Тамани) легковой автомобиль при несоблюдении дистанции допустил столкновение с пассажирским автобусом. Пострадавших нет. Ограничения в движении не вводились. Участники оформили протокол о ДТП в упрощенной форме», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Там отметили также, что основными нарушениями правил дорожного движения на Крымском мосту являются превышение скоростного режима и остановки.



«В то же время со второй недели работы автодороги диспетчеры Центра управления производством (ЦУП) Крымского моста фиксируют сокращение числа нарушений ПДД», – отметили в Упрдор «Тамань».



При этом за май эксплуатационная служба Крымского моста провела эвакуацию 17 автомобилей, в том числе трех автобусов по причине поломки.



В пресс-службе рассказали также, что более 200 тыс. автомобилей уже проехали по мосту в Крым.



«В мае за 16 суток с момента открытия движения по Крымскому мосту проехало более 212,7 тысячи транспортных средств в обе стороны, в том числе почти 1,6 тысячи рейсовых и заказных автобусов», – говорится в сообщении.



Там сообщили, что интенсивность в сторону Крыма превысила 111 тыс. транспортных средств, в обратную сторону проехало около 102 тыс. автомобилей.



В воскресные дни поток возрастал до 21–22 тыс. транспортных средств в обе стороны.



Напомним, 15 мая президент Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста; это было сделано за полгода до объявленного ранее срока. Затем одновременно с двух берегов Керченского пролива открылся проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов через Крымский мост.

За первую неделю работы моста по нему проехали более 108 тыс. транспортных средств.

Более 125 тыс. автомобилей и мотоциклов проехали по Крымскому мосту в обе стороны за первые десять дней с момента открытия движения.