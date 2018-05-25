Названо число проехавшего за 10 дней по Крымскому мосту автотранспорта

Более 125 тыс. автомобилей и мотоциклов проехали по Крымскому мосту в обе стороны за первые десять дней с момента открытия движения, сообщили в пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог «Тамань».

«За первые 10 дней с момента открытия движения по Крымскому мосту прошло более 125 тыс. транспортных средств в обе стороны, в том числе почти 800 рейсовых и экскурсионных (заказных) автобусов», – передает ТАСС сообщение управления.

При этом в сторону Крыма проехали почти 65 тыс. транспортных средств, в обратную сторону – почти 61 тыс. единиц.

За минувшие десять суток ДТП на Крымском мосту не было.

Напомним, во вторник, 15 мая президент Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста; это было сделано за полгода до объявленного ранее срока. В среду одновременно с двух берегов Керченского пролива открылся проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов через Крымский мост.

За неделю работы моста по нему проехали более 108 тыс. транспортных средств.