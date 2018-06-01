Пересевший на коня из-за цен на бензин депутат отказался от проездного

Депутат заксобрания Камчатского края Михаил Пучковский (СР), который из-за возросших цен на бензин решил добираться до работы на коне, отказался принять в подарок от коллег проездной на автобус.

Пучковский рассказал, что утром в пятницу к нему приехал его коллега, депутат законодательного собрания Анатолий Кирносенко (ЕР, замглавы комитета по транспорту).

Кирносенко попытался вручить Пучковскому проездной билет, однако тот отказался, передает РИА «Новости».

«Я от такого подарка отказался. Ведь я выступил с этой инициативой не для того, чтобы мне помогли, а для того чтобы обратить внимание на то, как сложно приходится сейчас пенсионерам в крае, учитывая цены на бензин, на хлеб», – сказал депутат.

В свою очередь Кирносенко подтвердил, что встречался с коллегой, и заявил, что в региональном комитете по транспорту в курсе ситуации с ценами на бензин, это «действительно больная тема».

«Может быть, Михаил Леонидович (Пучковский – прим. ВЗГЛЯД) и появляется на заседаниях законодательного собрания края раз в два месяца из-за этого. Поэтому мы решили помочь своему товарищу и готовы каждый месяц дарить ему проездной билет на автобус», – сказал единоросс.

Эсер сказал, что свои заявления планирует направить адресатам в понедельник, а главе края намерен вручить лично.

Пучковский занимает должность на неосвобожденной основе (без возможности одновременно заниматься другой работой). Согласно данным, которые были указаны в декларации парламентария, его доход в 2017 году составил 276 тыс. рублей (23 тыс. в месяц).

Депутат проживает в частном доме за чертой Петропавловска-Камчатского и разводит лошадей.

Ранее сообщалось, что на Камчатке депутат объявил о намерении приезжать на сессии в седле и потребовал организовать место для привязи своего коня у здания краевого правительства.

До этого стало известно, что на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака российские нефтекомпании подтвердили готовность сохранять текущие розничные цены на бензин и дизельное топливо. До этого Росстат объявил, что в апреле производители бензина в России повысили цены на 13%.

В Роснефти заявили, что снизили объемы производства и поставок бензина на российский рынок из-за плановых ремонтов на НПЗ, но выполняют нормативы. До этого в ФАС сообщили, что основная доля снижения объемов реализации нефтепродуктов в России приходится на Роснефть, а «по ряду договоров, заключенных на биржевых торгах, были увеличены сроки отгрузки нефтепродуктов, что привело к несвоевременной поставке моторного топлива конечным потребителям».