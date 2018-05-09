Путин надеется вместе с Нетаньяху решить острые проблемы на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху дал оценку ситуации на Ближнем Востоке.

«Разумеется, мы воспользуемся сегодняшним вашим визитом, чтобы поговорить о двусторонних отношениях, о проблемах в регионе. Ситуация, к сожалению, очень острая», – приводит его слова РИА «Новости».

Открывая переговоры с израильским премьером, Путин выразил надежду на то, что России и Израилю удастся «найти пути разрешения острых конфликтов».

В свою очередь премьер Израиля отметил, что также рассчитывает на это. «Я очень ценю возможность, о которой вы говорили – обсудить с вами и подумать вместе, как мы можем правильно действовать в регионе, как мы можем снять те угрозы, которые существуют в регионе ответственным образом и разумным образом», – сказал Нетаньяху.

Нетаньяху также заявил, что нужно вовремя давать отпор такой идеологии, которая может привести к нацизму и холокосту.

Во встрече Путина с Нетаньяху также принимают участие с российской стороны – глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и министр обороны Сергей Шойгу, с израильской – глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шаббат, помощник премьера по военным вопросам Элиэзер Толедано, министр охраны окружающей среды и по делаем Иерусалима Зеэв Элькин.

Переговоры Путина и Нетаньяху проходят на следующий день после заявления президента США Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки по Ирану. Москва активно выступала за сохранение сделки, а Израиль, напротив, приветствовал решение американской стороны. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о решении Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном и возобновить все санкции, которые были сняты с Исламской Республики с 2015 года.