В Юрмале разрешили провести акцию «Бессмертный полк»

Юрмальская городская дума разрешила провести акцию «Бессмертный полк» 9 мая, сообщил организатор мероприятия Янис Кузинс.

«Юрмальская дума передумала и все же выдала разрешение на проведение мероприятия», – передает слова Кузинса РИА «Новости».

О том, что заставило городские власти изменить свое решение, не сообщается.

Мероприятие состоится в среду, 9 мая, в 16 часов.

Ранее в Юрмале запретили проведение акции «Бессмертный полк».

Напомним, в Минске сотни человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка». Акция также прошла в Киеве, однако не обошлось без происшествий. В Батуми шествие вылилось в стычки со сторонниками Саакашвили.