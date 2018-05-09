Акция «Бессмертный полк» в Батуми вылилась в стычки со сторонниками Саакашвили

Несколько десятков батумцев вышли 9 мая в центр столицы Аджарии на акцию «Бессмертный полк», однако шествие завершилось стычками со сторонниками экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Некоторые участники шествия имели при себе советскую символику, что запрещено законами Грузии. «Националы» опротестовали это. После взаимных словесных оскорблений началась драка, однако полиция оперативно навела порядок.

Акция «Бессмертный полк» в 2018 году в Грузии проводилась впервые – в Тбилиси, Батуми и на родине Сталина в Гори, сообщила телекомпания «Рустави-2».

В Гори собираются у дома-музея Сталина местные жители и члены Единой компартии, которые требуют восстановления полномасштабных отношений с Россией, прерванных в 2008 году военными действиями. Здесь же настаивают на возвращении в центр Гори памятника Сталину, демонтированного при Саакашвили.

В Тбилиси президент, премьер-министр, председатель парламента, мэр столицы Грузии возложили венки к могиле Неизвестного солдата.

Грузия отправила на фронты 700 тыс. человек, 300 тыс. из них не вернулись; это самый высокий показатель среди республик бывшего СССР. 167 уроженцев Грузии стали Героями Советского Союза.

В настоящее время в Грузии проживают 676 участников Второй мировой войны, из них 224 – в Тбилиси и 452 – в регионах. Все они получили помощь от государства к 73-летию победы в Великой Отечественной войне.

После того, как руководители Грузии покинули Парк Ваке (бывший Парк Победы), радикалы из организации «Свободная зона», объединяющей молодых сторонников Саакашвили, попытались подраться с коммунистами, однако в конфликт вмешалась полиция.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси меняют названия улиц, которые ассоциируются с «советской оккупацией».