Сотни белорусов приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Минске

В Минске гражданская акция «Бессмертный полк» собрала в День Победы сотни участников; после шествие объединилось с республиканской акцией «Беларусь помнит».

Участники собрались утром у Белгосфилармонии в Минске и прошли до площади Победы, на которой 9 мая проводятся центральные мероприятия Дня Победы с участием президента Белоруссии.

После участники присоединились к республиканской акции «Беларусь помнит», сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что многие были озадачены фактом того, что что минские власти не хотели давать разрешение для проведения «Бессмертного полка».

«Хорошо, что сегодня наша власть пошла навстречу – медленно, лениво (...) Эта акция проходит в Нью-Йорке, в Париже, в других странах и столицах. Это наша Великая Победа, в память о ней это просто необходимо», – сказал один из участников акции.

Люди пришли на шествие семьями, взяли с собой маленьких детей; все охотно делились фронтовыми историями своих героев, пели песни военных лет.

Напомним, в конце апреля стало известно, что в Белоруссии решили переименовать акцию «Бессмертный полк». Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эту ситуацию.