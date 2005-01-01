Путин пригласил в Александровский сад ветерана, которого не пропустила охрана

Президент России Владимир Путин лично пригласил посетить церемонию возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата ветерана, которого охрана не пустила к главе государства.

Об этом сообщил спецкор «Комсомольской правды», журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.

Этот момент также попал в эфир телеканала «Россия 24».

Инцидент с ветераном, которого охрана не пускала к президенту: Путин остановился и позвал его с собой в Александровский сад pic.twitter.com/1O8MjaXu2y — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 мая 2018 г.

Так, один из ветеранов, приглашенных на торжественные мероприятия, хотел лично подойти к президенту Путину, когда тот шел с Красной площади в Александровский сад вместе с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Однако охрана не пропустила мужчину. Это заметил Владимир Путин; он подошел к ветерану и пригласил его присоединиться к церемонии.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Напомним, Путин, выступая перед участниками парада, подчеркнул, что Россия не позволит перечеркнуть «подвиг советского народа, спасшего мир от рабства и холокоста».