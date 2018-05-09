Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены; в церемонии также приняли участие президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В Александровский сад президент России прошел пешком с Красной площади, где завершился военный парад по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

Военнослужащие Президентского полка установили к Вечному огню три венка от имени лидеров трех стран – России, Сербии и Израиля.

Путин, Нетаньяху и Вучич поправили ленты, на которые были нанесены памятные надписи на русском, английском и сербском языках. После они почтили память погибших в войне минутой молчания.

Церемонию завершили гимны России, Сербии и Израиля, а также марш роты Почетного караула. Затем глава государства возложил цветы на аллее городов-героев в Александровском саду.

В торжественном мероприятии также приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители общественности, премьер-министр России Дмитрий Медведев, и.о. главы администрации Кремля Антон Вайно, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, и. о. министра обороны России Сергей Шойгу и другие члены кабинета министров.

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая перед участниками парада, подчеркнул, что Россия не позволит перечеркнуть «подвиг советского народа, спасшего мир от рабства и холокоста».