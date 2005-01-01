Волкер не исключил возвращения Крыма Украине после «десятков лет»

Спецпредставитель Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер выразил мнение, что в перспективе, возможно, Крым якобы может войти в состав Украины, по примеру стран Прибалтики, получивших независимость после десятков лет в составе СССР.

Волкер пообещал, что санкционное давление на Россию будет продолжаться, пока она не «вернет» Крым Украине, передает «Укринформ».

По его словам, россияне могут говорить одни вещи о перспективах возвращения полуострова, а Запад – другие. «Но увидим, что произойдет в перспективе. Страны Балтии были оккупированы Советским Союзом в течение десятков лет, и в итоге все изменилось», – заметил Волкер.

Отметим, как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Напомним также, в июне 2015 года Генеральная прокуратура России вынесла заключение, что решения Президиумов Верховных Советов РСФСР и СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР не соответствовали Конституции РСФСР и Конституции СССР. В том же месяце Генеральная прокуратура России начала проверку законности признания независимости прибалтийских республик.