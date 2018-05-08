Путин назвал рынок, который может завоевать Россия из-за войны КНР и США

Президент России Владимир Путин заявил, что при продолжении торгового конфликта Китая и США у Москвы есть шанс завоевать китайский рынок свинины.

«Сельское хозяйство у нас сейчас становится конкурентоспособным – мы боремся, скажем, за китайский рынок свиней, допустим, до сих пор. Пока еще не достигли нужного результата, но, надеюсь, наши китайские друзья отреагируют, сейчас уже определенные шаги в этом направлении предпринимаются», – сказал Путин на выступлении в Госдуме, передает РИА «Новости».

По его словам, если китайцы с американцами «начнут тягаться», и КНР запретят американскую свинину, Россия окажется «тут как тут со своими хрюшками».

В пятницу стало известно, что переговоры Китая и США по прекращению торговой войны провалились.

Ранее Китай отверг ключевые требования в торговой войне с США, пообещав дать отпор Вашингтону за односторонние действия по обострившимся торговым спорам.

В начале апреля власти США обнародовали список продукции из Китая, в отношении которой министерство торговли решило ввести дополнительные пошлины в размере 25%. В ответ Госсовет КНР опубликовал перечень американских товаров, которые могут облагаться аналогичными сборами.