Tекст: Алексей Дегтярев

Всего за бригадой числятся 200 БМП Braldey, из них уничтожено 40, а также пять танков Abrams, говорится в материале Forbes, передает РИА «Новости».

Бригаде необходим отдых, поскольку она непрерывно участвовала в боевых действиях, но ее направили на один из самых сложных участков в ДНР.

Подразделение потеряло примерно 2 тыс. солдат, ему необходим отдых и реорганизация, подчеркнул Экс.

Ранее снайперы из Бурятии ликвидировали пять военнослужащих ВСУ, помешав их ротации у Часова Яра.