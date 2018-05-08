Объем средств на реализацию майского указа увеличат до 25 трлн рублей

Объем финансирования реализации майского указа будет увеличен на треть и составит около 25 трлн рублей, заявил и.о. премьер-министра России Дмитрий Медведев на заседании Госдумы по вопросу о даче согласия на утверждение его в должности.

«Правительство по поручению президента должно будет представить предложения по источникам финансирования поставленных в указе задач. По предварительным подсчетам <...> объем средств будет увеличен на треть и составит в ближайшие годы около 25 трлн рублей. То есть, к запланированным раньше деньгам необходимо будет добавить не менее 8 трлн рублей», – сказал Медведев, передает ТАСС.

Ранее о том, что Медведев считает необходимым добавить 8 трлн рублей на реализацию майского указа, рассказывал депутат Госдумы Юрий Афонин.

Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».