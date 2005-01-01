Медведев оценил расходы по новому майскому указу

Кандидат на пост премьер-министра Дмитрий Медведев оценил расходы на выполнение нового майского указа президента Владимира Путина примерно в 8 трлн рублей, но не обозначил источники финансирования, сообщил депутат Госдумы Юрий Афонин.

Во вторник прошла встреча фракции КПРФ в Госдуме с Медведевым как кандидатом на пост премьера.

«С точки зрения выполнения, оценка приблизительная Медведевым была дана, что потребуется 8 триллионов рублей. Оценка наша, дана Геннадием Андреевичем (Зюгановым – прим. ВЗГЛЯД), – скорее 10, даже чуть больше», – передает РИА «Новости» слова Афонина по итогам встречи.



Он отметил, что данных о планируемых источниках финансирования расходов пока нет.

«Пока ни на встрече с нашей фракцией, ни с другими не было обозначено пути получения вот этих вот дополнительных доходов... ищут, но в нынешней системе законодательной их найти невозможно, нужны реформы», – сказал Афонин.

Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».