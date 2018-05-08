Американцы высказались против выхода США из ядерной сделки с Ираном

Большинство жителей США выступает против выхода страны из соглашения по иранскому атому, свидетельствуют результаты опроса телеканала CNN.

Так, 63% респондентов респондентов заявили, что Вашингтону не следует выходить из сделки, передает РИА «Новости».

Противоположное мнение поддержали 29% опрошенных. Остальные респонденты затруднились с ответом.

Также выяснилось, что 46% американцев не одобряют то, как президент США Дональд Трамп выстраивает отношения с Ираном, однако 37% респондентов поддержали действия президента.

CNN отмечает, что на шесть процентных пунктов выросло количество американцев, которые расценивают Иран как «очень серьезную» или «умеренно серьезную» угрозу: такого мнения придерживаются 75% опрошенных, хотя в октябре 2017 года этот показатель составлял 69%.

Опрос проводился 2-5 мая, в нем приняли участие более 1 тыс. человек.

Ранее стало известно о готовности Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном. До этого Париж и Берлин объявили о намерении спасти соглашение по иранской ядерной программе. Лондон выступил за пересмотр иранского соглашения.

Накануне немецкий эксперт предсказал неизбежный военный конфликт Ирана с Израилем и США в случае выхода Вашингтона из ядерной сделки. Президент Ирана Хасан Роухани заявлял, что если США выйдут из ядерной сделки с Ираном, то вскоре пожалеют об этом.