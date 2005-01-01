В центре Рима взорвался автобус

На оживленной улице в центре Рима загорелся автобус, после чего случился взрыв, есть пострадавшие.

Водитель автобуса успел высадить пассажиров и попытался потушить огонь, сообщает RT со ссылкой на итальянские СМИ. Однако в результате взрыва пострадала женщина, которая проходила мимо, ее отвезли в больницу.

По версии полиции, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.