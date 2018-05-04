Путин обсудил с гендиректором АСИ развитие городской среды

Президент Владимир Путин на встрече с гендиректором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой обсудил основные направления работы агентства в сфере развития городской среды и технологий.

«В части регионального развития видим основной приоритет в формировании комфортной городской среды. Мы готовы будем сформировать тысячу проектных команд в нашей стране за ближайшие 3-4 года, подготовить 100 проектов для городов, связанных и с благоустройством, и, действительно, с формированием таких точек притяжения», – передает ТАСС слова Чупшевой президенту.

Кроме того, она отметила проект «Точка кипения», предполагающий привлечение активных граждан к реализации программ городского развития. «У нас уже есть успешные проекты в Пензенской области, где мы вместе с Росатомом для города Заречный такой проект реализовали. Это, по сути, некий стандарт, который может быть сегодня тиражирован в масштабах всех муниципалитетов, и подготовка команд, которые будут с этим работать», – добавила гендиректор АСИ.



Чепушуева отметила также, что в сфере развития технологий АСИ предполагает активнее работать с регионами.

«Мы готовы сегодня уже запускать акселерацию технологических стартапов, формировать и искать спрос у крупных компаний, промышленных предприятий на такие технологии. Можно это назвать «национальный инновационный стандарт», – сказала она.



По словам гендиректора АСИ, в ближайшей перспективе в эту деятельность будут вовлечены около 1 тыс. компаний, которые будут использовать порядка 100 технологических решений.

В целом, по ее словам, «в агентстве сегодня сформированы и компетенции, и практики, которые могут быть использованы для масштабирования проектов по подготовке квалифицированных кадров, технологическому прорыву, который мы должны обеспечить в ближайшее время в нашей стране».

