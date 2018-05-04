Кремль отреагировал на отказ Лондона в консульском доступе к Юлии Скрипаль

Россия не согласна с отказом властей Великобритании в консульском доступе к россиянке Юлии Скрипаль и будет продолжать работу в этом направлении, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы же по-прежнему выражаем абсолютное несогласие с тем, что британская сторона отказывает нам в праве консульского доступа к гражданке России Скрипаль. По-прежнему не имеем никакой информации о ее месте нахождения, по-прежнему по дипломатическим каналам в соответствии с Венской конвенцией предпринимаются все необходимые действия процессуальные и документальные и по-прежнему мы видим нарушение британской стороной Венской конвенции. Мы продолжим настойчиво работать в этом направлении», – передает ТАСС слова Пескова.

Напомним, в апреле постпред Великобритании при ООН Карен Пирс дала пояснения по запросу российской стороны о консульском доступе к Юлии Скрипаль, подтвердив, что получила запрос и передала информацию Скрипаль, Лондон якобы ждет ее ответа.