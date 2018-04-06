Лондон прокомментировал ситуацию с консульским доступом России к Юлии Скрипаль

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс дала пояснения по запросу российской стороны о консульском доступе к Юлии Скрипаль.

Британская сторона подтвердила, что получила запрос России. Информация передана Скрипаль, Лондон ждет ее ответа, сказала Пирс.

«Таковы обязательства и международное право, к которым Соединенное Королевство относится со всей серьезностью», – приводит ее слова ТАСС.

Пирс подчеркнула необходимость учитывать «собственные пожелания госпожи Скрипаль».

В свою очередь, постпред Франции Франсуа Делаттр заявил, что требуется «честный ответ России», которая «должна быть частью решения проблемы, а не частью проблемы», передает РИА «Новости».