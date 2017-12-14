Небензя обвинил «спецслужбы некоторых стран» в «мегапровокации» со Скрипалем

Взгляд
6 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 00:45  |  vz.ru
Разделы

У властей США богатая практика грабежа собственного населения

Все судебные иски по конфискации золота были отклонены в пользу властей СШАФото: Arne Dedert/DPA/Global Look Press
«Свободный рынок» США во многом является продуктом пиара. Ровно 85 лет назад президент Рузвельт подписал указ о конфискации золота у всех физических и юридических лиц. Американцы несли колоссальные убытки, но власть это не остановило. Зачем страна, ныне имеющая рекордный государственный долг, пошла на шаг, больше характерный для сталинского СССР? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Путин не стал требовать от Британии извинений

Тереза Мэй и Борис Джонсон с королевой Елизаветой ВторойФото: Stefan Wermuth/Reuters
Все больше звучит голосов о том, что Великобритания в итоге должна будет извиниться перед Россией за невиданную в истории травлю, устроенную под предлогом «дела Скрипаля». Однако Владимир Путин прямо заявил, что никаких извинений от Лондона не ждет, – и это выглядит необычно. Однако слова президента России наверняка связаны с тем, что он очень хорошо понимает британскую элиту. У нее есть некоторые весьма подлые свойства. Подробности...
Перейти а раздел…

Робот-почтальон провалил первое задание

От аппарата ценой с приличный автомобиль остались одни обломкиФото: Андрей Огородник/ТАСС
XXI век пришел в глухую российскую провинцию – Бурятия стала первым регионом, где начались испытания доставки посылок с помощью беспилотников. Первый же испытательный запуск завершился провалом, дорогостоящий аппарат разбился. В чем причина неудачи и при каких условиях подобный способ доставки почты станет в России массовым? Подробности...
Перейти а раздел…

Исламская мировая война перестала быть пустой угрозой

Многие в мире считают новым Гитлером не иранского лидера, а самого принца СалманаФото: Wiktor Szymanowicz/Barcroft Images/ТАСС
По мнению наследного принца Саудовской Аравии, есть политики «хуже Гитлера». В первую очередь это верховный лидер Ирана, который «пытается захватить весь мир». Чтобы нейтрализовать Гитлера, потребовалась мировая война. И такую войну саудиты уже готовят, о чем честно предупреждают всех. Многие им не верят, и совершенно напрасно.  Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Эти люди глумятся над человеческой моралью

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Революционное правосознание – это когда одни могут позволить себе грабить, пытать и убивать других, и за это им от «революционного» государства ничего не будет. За примером ходить далеко не придется. Подробности...

Англосаксонский миропорядок вступил в стадию развала

Эдуард Биров, журналист
Pax Americana пошел вразнос. США и западные страны совершают одну глупость за другой. Все это обставляется пафосными заявлениями и серьезными лицами. То, чего так долго ожидали противники Pax Americana, случается на наших глазах. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Посмотрел первую серию нового «Простоквашино», и стало грустно

Сергей Лукьяненко, писатель
Из всего оригинального цикла книг можно было спокойно «наковырять» сюжетов на весь сериал. Но для этого надо было договориться с автором, разумеется, а это как мы понимаем – толком сделано не было. А всё почему? Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

      Акции в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли не только в городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и многих других, но и в Киеве. Сотни людей приходят к импровизированным мемориалам, посвященным жертвам трагедии
      Подробности...

      Пожар в детской комнате ТЦ «Зимняя вишня» привел к трагедии

      Пожар, начавшийся с детской комнаты расположенного в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», привел к трагедии. Более 30 человек погибли, около 70 числятся пропавшими без вести, большинство из них дети. Объявлен режим чрезвычайной ситуации
      Подробности...

      Коричневые дожди прошли на Кубани

      В некоторых городах Краснодарского края 23 марта прошли коричневые дожди. Синоптики связывают это с песчаной бурей, пришедшей со стороны Средиземного моря. Блогеры активно публикуют фотографии необычного природного явления
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?
        • Да

        • Нет

        • Пока не видел(а)

        • Не собираюсь смотреть

        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
        • Это влияние растет

        • Это влияние сохраняется на прежнем уровне

        • Это влияние исчезает

        Должен ли Грудинин, как честный человек, после выборов сбрить усы?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Небензя обвинил «спецслужбы некоторых стран» в «мегапровокации» со Скрипалем
          Юлия Скрипаль выступила с первым заявлением после отравленияБелорусы стали намного чаще эмигрировать в РоссиюФестиваль в Москве оштрафовали за показы фильма об украинских карателяхЯрмольник пришел в ужас от высказывания Малышевой
          Финансируемые Западом НКО начали антироссийскую кампанию в ГрузииТимошенко в новом образе напомнила украинцам СталинаНазваны имена якобы допрошенных в США российских «олигархов»Британские медиа высмеяли заявления Джонсона по делу Скрипаля в карикатурах
          Украина переименовала ВДВПочему Хорватия внезапно стала искать дружбы с РоссиейПакистан предпочел российские Т-90 украинскому «Оплоту»Взгляды школьников на возможность нового «железного занавеса» удивили писателя Быкова

          Главная тема


          Борьба с «украинским пиратством» требует активных действий Черноморского флота

          армия и вооружение


          Китай вновь скопировал у России передовую военную технологию

          «ни шума, ни денег»


          Раймонд Паулс рассказал о потерях от разрыва с Россией

          «Украина – страна цивилизованная»


          Киев противопоставил войну в Донбассе действиям России в Чечне

          «Это очень плохо»


          Запрет на выступления в России скажется на олимпийской лицензии Украины

          «след теряется»


          Французский генерал заподозрил три страны в отравлении Скрипаля

          Российский авианосец


          «Адмирал Кузнецов» включен в пятерку худших авианосцев в истории

          трагедия над Боденским озером


          Дмитрий Нагиев рассказал о единственной просьбе Виталия Калоева

          «особая порода людей»


          Почему Путин не стал требовать от Британии извинений

          «два варианта действий»


          Ирина Алкснис: Как отбить Украине охоту играть в пиратов

          «стадия развала»


          Эдуард Биров: США и западные страны совершают одну глупость за другой

          «Кому выгодно»


          Сергей Худиев: У элиты Британии и США мотивы для отравления Скрипалей определенно были

          на ваш взгляд


          Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?

          Небензя обвинил «спецслужбы некоторых стран» в «мегапровокации» со Скрипалем

             5 апреля 2018, 23:15
          Фото: кадр RT
          Текст: Антон Антонов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          В ответ на заявления Лондона о «вероятной» вине России в инциденте в Солсбери российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что за «мегапровокацией» стоят «спецслужбы некоторых стран».

          Если Лондон «имеет дерзость заявлять, что за инцидентом в Солсбери с большой долей вероятности стоит Россия, мы также с большой долей вероятностью предположим, что за этой мегапровокацией стоят спецслужбы некоторых стран», сказал Небензя.

          По его словам, заявление главы британского МИДа Бориса Джонсона о том, что инцидент в Солсбери якобы должен был сплотить россиян перед выборами, является «абсурдным и аморальным», передает РИА «Новости».

          «Как же надо не уважать тех, кого вы убеждаете», – заявил постпред России.

          «Откровения Бориса Джонсона о «дохлом коте на столе» как отвлекающем от других проблем маневре – если кто не знает, о чем я, посмотрите его интервью – ярче всего характеризует те приемы пропагандистской войны без правил, которые сейчас ведет против России Великобритания», – сказал Небензя.

          Он также опроверг заявления главы МИД Великобритании о том, что «британская сторона якобы направила России список вопросов, на которые до сих пор не получила ответа». Небензя пояснил, что все наоборот – это у России есть вопросы к Великобритании, ОЗХО и Франции, которая «бросилась помогать подтверждать результаты британского экспресс-расследования».

          Если же у британской стороны действительно есть вопросы, то пусть она их перечислит, сказал постпред России, призвав не выдавать «за вопросы ультимативно выдвинутые против нас обвинения и требования признаться в содеянном».

          Кроме того, он обратил внимание, что России не предоставляют консульский доступ к ее гражданам, против которых на британской территории, «возможно, произошел террористический акт». Небензя подчеркнул, что в этой ситуации Россия «имеет право требовать сотрудничества», а британская сторона «обязана его предоставить». При этом в ОЗХО Москву призвали сотрудничать с Лондоном, хотя именно этого Россия и добивается. Видимо, членов ОЗХО «неправильно пробрифинговали», предположил постпред России.

          «Нами подготовлен проект заявления Совета безопасности для прессы. Он очень простой.

          Это лакмусовая бумажка проверки Великобритании и ее союзников на искренность.

          Если вы это заявление, как в прошлый раз, похороните, перевернув его смысл с ног на голову, это станет еще одним подтверждением и доказательством вашей нечистоплотной игры», – сказал Небензя.

          На ваш взгляд

           
          Кто наиболее вероятный виновник отравления бывшего полковника ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля?



          Обсуждение: 133 комментария

          Москва немерена добиваться от Британии полноценного сотрудничества по «делу Скрипалей». Если же Лондон откажется, Москва сочтет это «попыткой сокрытия истины». То, как развивается ситуация, убеждает Россию в том, что происходит «скоординированная, хорошо заранее подготовленная кампания», цель которой – «делегитимизировать Россию», сказал Небензя. Он отметил, что позднее эту ситуацию могут использовать, чтобы «поставить под вопрос политическую легитимность России», подорвать ее роль в Сирии и «где бы то ни было».

          «В общем, сочетание полезного с приятным», – сказал Небензя.

          Небензя заявил, что западные СМИ стали одним из главных средств манипуляции человеческим сознанием, а пропаганда внедряется в умы людей по тем же принципам, которые использовал министр пропаганды Третьего Рейха Йозеф Геббельс.

          Напомним, Москва запросила проведение 5 апреля заседания Совбеза ООН по инциденту в Солсбери. На заседании Небензя отметил, что главный аргумент британской стороны о причастности России к инциденту в Солсбери рассыпался на глазах.


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............