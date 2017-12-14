Небензя обвинил «спецслужбы некоторых стран» в «мегапровокации» со Скрипалем

В ответ на заявления Лондона о «вероятной» вине России в инциденте в Солсбери российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что за «мегапровокацией» стоят «спецслужбы некоторых стран».

Если Лондон «имеет дерзость заявлять, что за инцидентом в Солсбери с большой долей вероятности стоит Россия, мы также с большой долей вероятностью предположим, что за этой мегапровокацией стоят спецслужбы некоторых стран», сказал Небензя.

По его словам, заявление главы британского МИДа Бориса Джонсона о том, что инцидент в Солсбери якобы должен был сплотить россиян перед выборами, является «абсурдным и аморальным», передает РИА «Новости».

«Как же надо не уважать тех, кого вы убеждаете», – заявил постпред России.

«Откровения Бориса Джонсона о «дохлом коте на столе» как отвлекающем от других проблем маневре – если кто не знает, о чем я, посмотрите его интервью – ярче всего характеризует те приемы пропагандистской войны без правил, которые сейчас ведет против России Великобритания», – сказал Небензя.

Он также опроверг заявления главы МИД Великобритании о том, что «британская сторона якобы направила России список вопросов, на которые до сих пор не получила ответа». Небензя пояснил, что все наоборот – это у России есть вопросы к Великобритании, ОЗХО и Франции, которая «бросилась помогать подтверждать результаты британского экспресс-расследования».

Если же у британской стороны действительно есть вопросы, то пусть она их перечислит, сказал постпред России, призвав не выдавать «за вопросы ультимативно выдвинутые против нас обвинения и требования признаться в содеянном».

Кроме того, он обратил внимание, что России не предоставляют консульский доступ к ее гражданам, против которых на британской территории, «возможно, произошел террористический акт». Небензя подчеркнул, что в этой ситуации Россия «имеет право требовать сотрудничества», а британская сторона «обязана его предоставить». При этом в ОЗХО Москву призвали сотрудничать с Лондоном, хотя именно этого Россия и добивается. Видимо, членов ОЗХО «неправильно пробрифинговали», предположил постпред России.

«Нами подготовлен проект заявления Совета безопасности для прессы. Он очень простой.

Это лакмусовая бумажка проверки Великобритании и ее союзников на искренность.

Если вы это заявление, как в прошлый раз, похороните, перевернув его смысл с ног на голову, это станет еще одним подтверждением и доказательством вашей нечистоплотной игры», – сказал Небензя.

На ваш взгляд Кто наиболее вероятный виновник отравления бывшего полковника ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля? Силы, желающие покарать Скрипаля за предательство

Силы, желающие скомпрометировать Россию

Другой вариант



Москва немерена добиваться от Британии полноценного сотрудничества по «делу Скрипалей». Если же Лондон откажется, Москва сочтет это «попыткой сокрытия истины». То, как развивается ситуация, убеждает Россию в том, что происходит «скоординированная, хорошо заранее подготовленная кампания», цель которой – «делегитимизировать Россию», сказал Небензя. Он отметил, что позднее эту ситуацию могут использовать, чтобы «поставить под вопрос политическую легитимность России», подорвать ее роль в Сирии и «где бы то ни было».

«В общем, сочетание полезного с приятным», – сказал Небензя.

Небензя заявил, что западные СМИ стали одним из главных средств манипуляции человеческим сознанием, а пропаганда внедряется в умы людей по тем же принципам, которые использовал министр пропаганды Третьего Рейха Йозеф Геббельс.

Напомним, Москва запросила проведение 5 апреля заседания Совбеза ООН по инциденту в Солсбери. На заседании Небензя отметил, что главный аргумент британской стороны о причастности России к инциденту в Солсбери рассыпался на глазах.