Небензя указал на «рассыпавшийся» аргумент Лондона в деле Скрипаля

Главный аргумент британской стороны о причастности России к инциденту в Солсбери рассыпался на глазах, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Об этом он заявил на открытом заседании СБ ООН по инциденту в Солсбери, передает РИА «Новости».

Как указал Небензя, «рассыпался главный аргумент британской стороны о несомненно российском происхождении вещества», которым, по версии Лондона, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. На этом аргументе «строилась вся система так называемых доказательств о высокой степени вероятности причастности России», отметил постпред.

«По растиражированной версии британской стороны, Россия не простила ему измены и решила его устранить. При том, что никакой угрозы для России он, понятное дело, не мог представлять», – приводит слова российского постпреда ТАСС.