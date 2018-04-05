В ООН подтвердили проведение заседания СБ по делу Скрипаля

Заседание Совбеза ООН по инциденту в Солсбери пройдет в четверг, сообщили в пресс-службе ООН.

В 15.00 по местному времени (22.00 мск) запланировано обсуждение СБ ООН ситуации в Бурунди. После этого СБ рассмотрит инцидент в Солсбери, передает РИА «Новости».