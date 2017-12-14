Россия созвала Совбез ООН по инциденту в Солсбери

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва запросила проведение 5 апреля заседания Совбеза ООН по инциденту в Солсбери.

На заседании в среду Небензя, обращаясь к председателю СБ ООН, попросил созвать в четверг в 15.00 (22.00 мск) открытое заседание «по письму премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанному с инцидентом в Солсбери», передает РИА «Новости».

В среду также проводилось спецзаседание ОЗХО по делу Скрипаля. Заявление России по ситуации с инцидентов в Солсбери поддержали 14 стран.

Дело Скрипаля уже обсуждалось в СБ ООН 17 марта. Тогда США возложили на Россию ответственность за отравление Скрипаля, не оперируя при этом никакими доказательствами.