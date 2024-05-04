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    В западном саммите по Украине немало полезного для России
    ВСУ начали в панике покидать поселок Архангельское под Авдеевкой
    В Британии назвали причину молниеносного продвижения российских войск
    На Украине объяснили исчезновение главы Минобороны Умерова
    МВД объявило Зеленского в розыск
    ВСУ лишились возможности подвозить боеприпасы в Часов Яр
    В Германии оскорбились смехом Шольца после отказа дать Киеву Taurus
    В США призвали Украину срочно отказаться от части территорий
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Спор «красных» и «белых» отстал от жизни

    Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.

    5 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Зачем в Средней Азии любезно принимали Кэмерона

    Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан провозгласил крах либеральной гегемонии

    Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.

    8 комментариев
    4 мая 2024, 16:44 • Новости дня

    Президент Таджикистана заявил, что будет присутствовать на параде в Москве

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава Таджикистана Эмомали Рахмон приедет в Москву на празднование Дня Победы, сообщил источник в исполнительном аппарате главы государства.

    Также он примет участие в неформальной встрече глав СНГ, передает РИА «Новости».

    Мероприятия в Душанбе по случаю 89 годовщины Дня Победы пройдут 8 мая.


    3 мая 2024, 17:15 • Новости дня
    МИД пообещал Дании жесткий ответ за ограничения прохода танкеров с нефтью
    МИД пообещал Дании жесткий ответ за ограничения прохода танкеров с нефтью
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва даст ответ, если Дания ограничит проход танкеров с российской нефтью через балтийские проливы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Комментируя соответствующие сообщения датских СМИ, Захарова заявила, что подобные действия будут расцениваться как очередной недружественный шаг, на который неизбежно последуют жесткие ответные меры, передает «Интерфакс».

    Поводом для введения ограничений выдвигается некая «угроза экологической катастрофы» якобы из-за использования Россией непригодных для судоходства судов и отсутствия у них страховых документов, о чем «смешно даже слышать», подчеркнула дипломат.

    Она добавила, что в соответствии с Копенгагенским трактатом 1857 года и положениями Конвенции ООН по морскому праву все суда, в том числе российские, могут беспрепятственно и безопасно проходить через балтийские проливы. «Самовольное же переписывание норм международного права недопустимо», – указала она.

    В прошлом году Латвия призвала закрыть Балтику для российских судов. В Кремле назвали подобные заявления неприемлемыми.

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    3 мая 2024, 19:14 • Новости дня
    Российские войска прорвались в Котляровку Харьковской области

    Военкоры: Первая танковая армия прорвала оборону ВСУ и пошла на штурм Котляровки

    Российские войска прорвались в Котляровку Харьковской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Первая танковая армия Вооруженных сил России прорвала оборону украинских войск в районе Кисловки на Купянском направлении и штурмует Котляровку в Харьковской области, сообщили российские военкоры.

    Согласно данным в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны», подразделения ВС России 47-й дивизии обошли силы противника и прорвались через несколько линий обороны ВСУ в примыкающем к Кисловке поселке Котляровка на Купянском направлении.

    О том, что российские военные выбили ВСУ и вошли в Котляровку, пишет также «Военное обозрение».

    Прорыв российских войск подтверждают и кадры, которые опубликовали ВС России. Украинские СМИ сообщили, что на Купянско-Сватовском участке фронта российские войска продолжают штурмовые действия в районе Кисловки и прорвались в Котляровке на глубину до 480 метров.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска продвинулись на трех ключевых направлениях. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что российские войска в 2024 году освободили 547 квадратных километров в новых регионах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как украинская коррупция ускорила отступление ВСУ.

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    3 мая 2024, 18:15 • Новости дня
    Москва потребовала от спикера парламента Армении объяснить его антироссийские заявления

    Tекст: Вера Басилая

    Москва ждет от Еревана ответ на обращение российских парламентариев в связи антироссийскими заявлениями спикера парламента Армении Алена Симоняна, обвинившего Россию во «вторжении на Украину», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова выразила надежду, что тот, кто сделал такие заявления, найдет силы ответить на запрос российских парламентариев, которые внимательно изучат подобный ответ, как только его получат, передает ТАСС.

    Ранее, выступая на конференции председателей парламентов государств Евросоюза, Симонян обвинил Россию во «вторжении» на Украину.

    Также Симонян обвинил Россию в том, что Москва оставила Армению одну «в самый сложный период», которую якобы хотели «втянуть в новую войну», чтобы «спасти» и «накинуть хомут» на ее государственность.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам направить запрос в связи с «русофобскими выступлениями» Симоняна.

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    3 мая 2024, 21:56 • Новости дня
    Боррель назвал условие капитуляции Украины

    Боррель: Украина капитулирует за две недели без оружия Запада

    Боррель назвал условие капитуляции Украины
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отсутствие западных поставок вооружения Киеву заставит Украину капитулировать в течение двух недель, заявил глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

    «Я знаю, как остановить войну. Надо перестать поставлять оружие», – сказал Боррель, выступая с речью в Британии, передает ТАСС.

    В таком случае Украина капитулирует за две недели, считает он. При этом Боррель подчеркнул, что не хотел бы, чтобы конфликт завершился таким образом.

    Ранее офицер ВСУ сказал, когда «Киеву наступит крышка» с помощью Запада и без нее.

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    4 мая 2024, 12:41 • Новости дня
    ВСУ лишились возможности подвозить боеприпасы в Часов Яр

    В ДНР сообщили, что ВСУ лишились возможности подвозить боеприпасы в Часов Яр

    ВСУ лишились возможности подвозить боеприпасы в Часов Яр
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ в Часовом Яре лишились возможности свободно подвозить резервные силы и боекомплекты, так как дорога находится под огневым контролем ВС России.

    Представитель силовых структур заявил, что логистика вокруг населенного пункта усложнена. Военным приходится пользоваться окольными путями, передает ТАСС.

    Ранее украинский обозреватель Кирилл Сазонов сообщил, что ситуация в Часовом Яре на подконтрольной Киеву территории ДНР тяжелая.

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    4 мая 2024, 01:58 • Новости дня
    У Boeing возникли проблемы из-за ухода западных компаний из России

    Wall Street Journal рассказала о проблемах Boeing из-за ухода из России компании RTX

    У Boeing возникли проблемы из-за ухода западных компаний из России
    @ Daren Fentiman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В числе компаний, которые прекратили работу в России, оказалась RTX, производящая терморегулирующее оборудование для Boeing 787 Dreamliner, из-за этого у Boeing возникли трудности, сообщают СМИ.

    Когда RTX уходила из России, ее производство покрывало спрос. Однако сейчас Boeing пытается увеличить производство новых самолетов, а мощностей RTX в США и Великобритании для этого не хватает, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Гендиректор Boeing Давид Калхоун отметил, что также есть проблема с дефицитом пассажирских кресел от сторонних поставщиков, справиться с ней будет еще сложнее. В результате Boeing пришлось заявить инвесторам, что в середине 2024 года производство Dreamliner просядет, хотя к концу года его обещают вернуть на уровень пяти бортов в месяц.

    Напомним, еще в 2022 году Boeing столкнулась с невозможностью выпускать столько самолетов, сколько должен в рамках контрактных обязательств, у компании возникли сложности с поставками необходимых деталей для сборки самолетов после прекращения поставок титана и алюминия из России.

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    4 мая 2024, 10:25 • Новости дня
    На Украине объяснили исчезновение главы Минобороны Умерова
    На Украине объяснили исчезновение главы Минобороны Умерова
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы Минобороны Украины Иван Гаврилюк принял на себя подписание документов ведомства с конца апреля, так как министр Рустем Умеров находился в командировке, пишет украинское агентство УНИАН.

    По данным издания, приказы Минобороны Украины вместо министра Рустема Умерова начал подписывать его заместитель Гаврилюк, передает Ura.ru.

    Ранее на Украине заявили о возможной смене главы Минобороны Умерова.

    Коментарии (11)
    3 мая 2024, 20:02 • Новости дня
    В Госдуме назвали вероятную дату утверждения премьер-министра России

    Депутаты могут утвердить премьер-министра РФ 10 мая по представлению президента

    В Госдуме назвали вероятную дату утверждения премьер-министра России
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Государственная дума может утвердить премьер-министра РФ 10 мая, если получит представление от президента России Владимира Путина, сообщил источник в палате.

    Источник также не исключил, что новый состав правительства России будет окончательно утвержден 13 мая, передает ТАСС.

    В соответствии с конституцией в день инаугурации главы государства кабмин слагает свои полномочия. Премьера, его заместителей и министров будет назначать президент после их утверждения Госдумой. Инаугурация главы государства Владимира Путина состоится 7 мая в 12:00 мск.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что кадровые перестановки в правительстве в ближайшее время возможны, но «костяк» кабинета министров останется.

    Коментарии (3)
    3 мая 2024, 18:48 • Новости дня
    Кандидат в президенты Литвы признал Крым российским
    Кандидат в президенты Литвы признал Крым российским
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Независимый кандидат в президенты Литвы профессор медицины Эдуардас Вайткус признал, что Крым принадлежит России, об этом он заявил в ходе публичных дебатов в эфире радио LRT.

    «Крым в настоящее время принадлежит России», – сказал он, отвечая на серию коротких вопросов, передает Lenta.ru.

    Его оппонент, адвокат и другой независимый кандидат Игнас Вегеле считает Крым украинской территорией. По его словам, Литва не изменяла позицию относительно территориальной целостности Украины.

    Выборы президента пройдут в Литве 12 мая.

    Коментарии (11)
    3 мая 2024, 17:55 • Новости дня
    Командующий ВС Эстонии предложил странам НАТО заблокировать Балтийское море
    Командующий ВС Эстонии предложил странам НАТО заблокировать Балтийское море
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Эстония совместно с Польшей, Швецией и Финляндией, которые недавно вступили в НАТО, планирует решать проблему возможной блокады Балтийского моря, заявил командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем.

    Как указал Херем, Эстония, Польша, Швеция и Финляндия должны быть в состоянии решить одну из ключевых проблем – возможную блокаду в Балтийском море, передает «Интерфакс».

    Херем подчеркнул, что в ходе совместных действий стран Балтии и их союзников по НАТО по блокаде Балтийского моря для России становится совершенно маловероятным развертывание корабельной и противовоздушной обороны РФ.

    Ранее посол Литвы в Швеции и экс-глава МИД страны Линас Линкявичюс пригрозил России «нейтрализацией» Калининграда в случае, если Москва бросит вызов НАТО. Он отметил, что после вступления Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним для блока.

    Коментарии (32)
    3 мая 2024, 20:59 • Новости дня
    Илон Маск предупредил об обесценивании доллара

    Илон Маск предупредил, что доллар ничего не будет стоить из-за госдолга США

    Илон Маск предупредил об обесценивании доллара
    @ IMAGO/Jeffrey Mayer/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Доллар США ничего не будет стоить, если не удастся решить проблему государственного долга страны, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    О том, что доллар ждет крах, если не решится вопрос с госдолгом США, Маск написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Между тем, директор департамента Международного валютного фонда по бюджетным вопросам Витор Гаспар предупредил, что рост госдолга США «вызвал побочные эффекты в мире».

    Глава американского Минфина Джаннет Йеллен заявила, что внешний долг США свыше 34 трлн долларов пугает.

    Коментарии (29)
    3 мая 2024, 21:17 • Новости дня
    У берегов Крыма пропала лодка со срочниками

    Глава Северной Осетии Меняйло: В Крыму пропали три срочника, унесенных в море на лодке

    У берегов Крыма пропала лодка со срочниками
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Крыму пропали трое североосетинских военнослужащих-срочников, которых унесло в открытое море на резиновой лодке, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

    Как указал Меняйло в своем Telegram-канале, 30 апреля трое молодых людей из Северной Осетии, проходивших срочную службу в Крыму, на резиновой лодке, вопреки запрету и несмотря на сильный ветер, вышли в открытое море, передает РИА «Новости».

    По его словам, их сослуживцы, ставшие свидетелями происшествия, сразу же обратились в МЧС, но поиски в прибрежной зоне пока результата не дали.

    Глава Северной Осетии подчеркнул, что военная прокуратура уже осведомлена о случившемся и сейчас власти оказывают всю возможную помощь для поисков пропавших солдат. Он пообещал приложить все усилия, чтобы установить местонахождение военнослужащих.

    Коментарии (8)
    3 мая 2024, 21:25 • Новости дня
    Европа потребовала отчетности от Украины за потраченные деньги

    ЕС призвал Украину отчитываться за полученную финансовую помощь, которой Киев может лишиться

    Европа потребовала отчетности от Украины за потраченные деньги
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может столкнуться с трудностями при получении помощи от ЕС, если не будет отчитываться об ее использовании, Киеву надо осознать, что необходима прозрачность в расходах, заявила представитель Евросоюза в Киеве Катарина Матернова в эфире украинского телемарафона.

    Представитель ЕС отметила, что Украина получает не только военную поддержку, но и серьезные финансовые вливания в бюджет на социальные выплаты и оказание общественных услуг. По ее словам, жителям Украины необходимо осознавать, что у каждой страны ЕС есть своя политика, передает ТАСС.

    Матернова добавила, что если граждане Евросоюза посчитают, что при оказании помощи Украине не будет отчетности и прозрачности, в дальнейшем поддержку Киеву будет трудно обеспечить.

    Ранее сенатор США Линдси Грэм предложил оказывать Киеву помощь только в виде займов, ссылаясь на огромный госдолг США. Financial Times писала, что дефицит бюджета Украины заставил ее начать вести переговоры с другими странами G7, например, с Японией и Канадой.

    Коментарии (31)
    4 мая 2024, 12:55 • Новости дня
    ВСУ начали в панике покидать поселок Архангельское под Авдеевкой
    ВСУ начали в панике покидать поселок Архангельское под Авдеевкой
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ покидают в панике поселок Архангельское под Авдеевкой, пытаясь окопаться на подступах к нему, сообщили в силовых структурах ДНР.

    Отмечается, что в населенном пункте в данный момент остаются лишь точечные очаги сопротивления, передает ТАСС.

    Ранее в ДНР сообщили, что ВСУ лишились возможности подвозить боеприпасы в Часовой Яр.


    Коментарии (12)
    4 мая 2024, 07:35 • Новости дня
    Посол Антонов ответил на заявления Госдепа о кибератаках ГРУ на страны Европы

    Посол Антонов в ответ на заявления Госдепа о кибератаках ГРУ предложил США предъявить доказательства по официальным каналам

    Посол Антонов ответил на заявления Госдепа о кибератаках ГРУ на страны Европы
    @ Pavel Bednyakov/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал утверждения Госдепа о том, что российское ГРУ якобы причастно к кибератакам против стран Европы.

    Антонов в Telegram назвал заявления США «очередным образчиком мегафонной дипломатии» со стороны Вашингтона, который пытается «обвинить Россию во всех смертных грехах». Москва не раз указывала – если у США есть «какие-то подозрения», их необходимо «передавать по официальным каналам», сопровождая «фактами и доказательствами».

    Однако, как подчеркнул Антонов, Вашингтону нечем подкрепить «свои инсинуации». Он выразил уверенность, что те будут лишь «усиливаться по мере приближения выборов президента США», отвлекая американцев «от насущных проблем».

    Антонов указал, что «лживая пропаганда и демонстративный отказ от профессионального диалога» наносят ущерб международной информационной безопасности.

    Запад проводит «милитаризацию информпространства», а большая часть кибератак осуществляется с территории США, сказал Антонов. Он заверил, что «для России борьба с криминалом – приоритет и неотъемлемая часть государственной политики по противодействию всем формам преступности». Москва всегда была открыта для «обсуждения возникающих проблем», если диалог ведется на равноправной основе и остается неполитизированным, заявил он.

    Напомним, ЕС и НАТО бездоказательно обвинили Россию в осуществлении «вредоносной кибердеятельности» против Германии и Чехии. Временный поверенный в делах России в Германии, который был вызван в МИД ФРГ из-за предполагаемой кибератаки на офис Социал-демократической партии Германии, категорически отверг эти обвинения. Россия и прежде неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям, при этом доказательств обвинений в адрес Москвы представлено не было.

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