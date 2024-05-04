Президент Таджикистана заявил, что будет присутствовать на параде в Москве

МИД пообещал Дании жесткий ответ за ограничения прохода танкеров с нефтью

Tекст: Валерия Городецкая

Комментируя соответствующие сообщения датских СМИ, Захарова заявила, что подобные действия будут расцениваться как очередной недружественный шаг, на который неизбежно последуют жесткие ответные меры, передает «Интерфакс».

Поводом для введения ограничений выдвигается некая «угроза экологической катастрофы» якобы из-за использования Россией непригодных для судоходства судов и отсутствия у них страховых документов, о чем «смешно даже слышать», подчеркнула дипломат.

Она добавила, что в соответствии с Копенгагенским трактатом 1857 года и положениями Конвенции ООН по морскому праву все суда, в том числе российские, могут беспрепятственно и безопасно проходить через балтийские проливы. «Самовольное же переписывание норм международного права недопустимо», – указала она.

В прошлом году Латвия призвала закрыть Балтику для российских судов. В Кремле назвали подобные заявления неприемлемыми.