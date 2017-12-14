ЕС не поддержал проект заявления ОЗХО по делу Скрипаля

Евросоюз отказался поддержать проект заявления по итогам специального заседания ОЗХО по инциденту в Солсбери в связи с тем, что Россия якобы не предоставила никаких ответов, говорится в заявлении от имени ЕС, представленном в организацию.

«Евросоюз не принимает предложенный проект решения», – говорится в документе, зачитанном представителем болгарского председательства в ЕС, передает РИА «Новости».

В заявлении выражено сожаление в связи с тем, что «Россия не показала позитивной реакции» на предложение Великобритании «предоставить релевантную информацию». Также ЕС выразил полное доверие расследованию по делу Скрипаля, которое ведет Британия, и ее сотрудничеству с техническим секретариатом ОЗХО.

И. о. постпреда Британии в организации на заседании заявил, что Британия не согласится на совместное с Россией расследование инцидента в Солсбери.

Ранее сообщалось, что российское заявление в ОЗХО по ситуации с инцидентом в Солсбери поддержали 14 стран – членов организации. В заявлении говорилось, что Россия считает необходимым убедиться в решении инцидента в Солсбери «в правовых рамках» с использованием всего потенциала Конвенции о запрещении химического оружия.

В среду Россия созвала чрезвычайное заседание ОЗХО по ситуации вокруг инцидента в Солсбери.