Средневзвешенный курс доллара снизился до 63,2 рубля

Средневзвешенный курс доллара к рублю, по которому устанавливается официальный курс Банка России, в пятницу, 4 мая, снизился на 28,48 копейки и составил 63,2012 рубля.

В четверг средневзвешенный курс доллара составлял 63,4860 рубля за доллар, передает ПРАЙМ.