Новозеландского военного атташе поймали на подглядывании в туалете посольства в США

Военный атташе Новой Зеландии в Соединенных Штатах обвиняется в установке скрытой камеры в одном из туалетов посольства в Вашингтоне.

Скрытая камера была обнаружена в туалете дипмиссии в июле 2017 года. Сотрудники новозеландской полиции специально прибыли в США, чтобы расследовать инцидент, передает РИА «Новости» со ссылкой на New Zealand Herald.

В незаконной съемке для получения фотографий интимного характера подозревают 58-летнего коммодора ВМС Альфреда Китинга. Он ушел в отставку со своего поста и вернулся в Новую Зеландию.

Отмечается, что Китинг был самым высокопоставленным военным в посольстве и являлся «лицом» новозеландской дипломатии при обсуждении вопросов оборонного характера с американскими коллегами.

Китингу грозит до полутора лет лишения свободы.