Названы самые популярные схемы мошенничества с банковскими картами

Начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Евгений Жилин представил презентацию о самых популярных мошеннических схемах с банковскими картами.

Обман на сайтах бесплатных объявлений, рассылки спама о блокировке платежной карты и другие методы стали наиболее популярными мошенническими схемами в 2017 году, на них пришлось 76% незаконных банковских операций, следует из презентации, передает РИА «Новости».

Использование вредоносных программ оказалось на втором месте по популярности – 18% случаев. Мошеннические схемы при замене SIM-карты заняли третье место, составив 3% от общего объема.



«Нужно повышать осведомленность наших клиентов, делать их более «цифровыми», чтобы они в большей степени понимали контекст тех операций, которые совершают, чтобы они в большей степени понимали тот риск, которому подвергаются», – сообщил Жилин на форуме «Дистанционные сервисы, мобильные решения и платежи 2018».

Отметим, что число интернет-краж с банковских карт увеличилось в России на треть за последние три года. За 2017 год произошло порядка 300 тыс. подобных инцидентов.