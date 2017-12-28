В России резко возросло число интернет-краж с банковских карт

Число интернет-краж с банковских карт увеличилось в России на треть за три года: за 2017 год произошло порядка 300 тыс. подобных инцидентов.

За последние три года мошенники изобрели десятки способов вывода средств с банковских карт. Так, например, участились случаи создания фейковых сайтов по продаже авиабилетов: внешне они почти неотличимы от оригинала, но в названии домена есть отличие в одну букву, передает газета «Известия» слова представителя компании «Информзащита».

Пользователи переходят на эти страницы по лжерекламе или по присланным ссылкам и, не заметив подвоха, вводят данные своих банковских карт.

Еще одним распространенным способом мошенничества стала игра на эмоциях пострадавших в ДТП: люди начинают искать свидетелей аварии через социальные сети, с ними связываются мошенники и сообщают об имеющейся в распоряжении записи с видеорегистратора, за которую нужно заплатить.

В «Информзащите» отмечают, что в этом году рекордно возросло количество интернет-краж, совершенных по вине самих граждан: люди подключают интернет-банк к соцсетям, используют простые пароли для мобильных банков, сообщают их третьим лицам, а также не используют антивирусы. Все это делает пользователей потенциальными жертвами хищений.

Несмотря на то, что увеличилось количество краж, мошенники стали выводить с карт меньшее количество средств.

Ранее сообщалось о появлении новых банковских вирусов-троянов для Android-смартфонов.