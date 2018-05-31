Шойгу оценил ситуацию в Сирии после освобождения пригорода Дамаска

Ситуация в Сирии улучшается после освобождения южного пригорода Дамаска от запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*» и примирения в Восточной Гуте и Хомсе, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Об этом Шойгу сообщил на встрече с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом, передает РИА «Новости».

Он рассказал также, что на подконтрольных сирийским властям территориях создаются условия для возращения беженцев и налаживания мирной жизни: идет восстановление водоснабжения, налаживается подача электричества, «осуществляется доставка продовольствия и предметов первой необходимости, медицинская помощь».

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что правительство намерено освободить от террористов всю территорию страны, включая провинцию Идлиб, и отметил, что в освобожденных регионах большая часть граждан из числа тех, что в начале кризиса выступали против официальных властей, поддерживают руководство страны.