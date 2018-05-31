Названы сроки перехода запорожской АЭС на американское топливо

Четыре энергоблока Запорожской АЭС на Украине полностью перейдут на американское ядерное топлива корпорации Westinghouse к 2020 году.

«Предполагается, что в 2019-2021 годах активные зоны первого, третьего, четвертого и пятого энергоблоков Запорожской АЭС будут полностью сформированы из американского ядерного топлива. Эксплуатацию второго и шестого энергоблоков ЗАЭС в настоящее время планируется продолжать с использованием только российского ядерного топлива», – сообщается на сайте «Энергоатома».

В 2018 году пятый энергоблок АЭС будет уже на три четверти загружен американским топливом и на одну четверть «российским», подчеркивается в сообщении. Активные зоны первого и третьего энергоблока будут на 50% состоять из российского ядерного топлива, на другие 50% – из американского. Загрузка четвнртого энергоблока очередной партией американского топлива будет выполнена в 2019 году.

«Приятно отметить расширение сотрудничества НАЭК «Энергоатом» с Westinghouse и с точки зрения проведения диверсификации поставок ядерного топлива, и по программе повышения безопасности», – заявил президент «Энергоатома» Юрий Недашковский.

В июне 2016 года в активную зону пятого энергоблока Запорожской АЭС было загружено ядерное топливо американской компании Westinghouse шведского производства. Энергоблок перешел на смешанную зону – три четверти российского топлива и четверть американского. Осенью 2017 года первый, третий и четвертый энергоблоки АЭС также частично перешли на ядерное топливо Westinghouse.

Ранее сообщалось, что в 2018 году Украина резко снизила закупки топлива для АЭС.