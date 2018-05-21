Украина резко снизила закупки топлива для АЭС

За первые три месяца 2018 года Украина закупила на 20,6% меньше ядерного топлива (ЯТ), чем за январь-март 2017 года.

По данным украинского Госстата, страна закупила ЯТ на общую сумму 96 млн 409,3 тыс. долларов, сообщает «Бизнес Цензор». В первом квартале 2017 года Украина провела закупку топлива на 121 млн 458,4 тыс. долларов.

Кроме того, за январь-март 2018 года для украинских атомных электростанций было закуплено топливо российского производства на 67 млн 994,7 тыс. долларов, шведского производства – на 28 млн 414,6 тыс. долларов. Доля закупок Украиной ядерного топлива у российской ТВЭЛ составила 70,5%, у шведской компании Westinghouse – 29,5%.

В марте 2008 года украинский «Энергоатом» заключил с Westinghouse Electric Sweden коммерческий контракт на обеспечение в 2011-2015 годах ядерным топливом от трех до шести энергоблоков АЭС Украины с реакторами типа ВВЭР-1000. В 2014 году стороны договорились расширить и продлить соглашение до 2020 года.