Меркель объяснила четвертый срок на посту канцлера избранием Трампа в США

Ангела Меркель рассказала экс-президенту США Бараку Обаме, что одной из причин, по которой она пошла на четвертый срок в должности канцлера Германии, стала победа Дональда Трампа на американских выборах, сообщил бывший заместитель советника Обамы по нацбезопасности Бен Родс в своей книге.

Книгу «Мир как он есть» (The World as It Is) опубликуют на следующей неделе. В ней Родс рассказывает о том, как плакала Меркель, прощаясь с Обамой, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

«Она совсем одна», – заявил Обама.

Если верить Родсу, то японский премьер Синдзо Абэ якобы извинился перед Обамой за встречу с Трампом сразу после выборов в нарушение протокола.

Канадского премьера Джастина Трюдо Обама призывал играть более заметную роль в защите их общих ценностей.

Напомним, в конце 2017 года Трамп побил антирекорд в рейтинге популярности.