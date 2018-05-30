МИД прокомментировал убийство Бабченко

Безнаказанность преступлений против журналистов на Украине носит тотальный характер, превратившись в пугающую рутину, заявил МИД, комментируя ситуацию с убийством Аркадия Бабченко в Киеве.

«Убийство российского журналиста Бабченко стало очередной трагической иллюстрацией сложившейся на Украине ужасающей ситуации с физической безопасностью представителей СМИ. Безнаказанность преступлений против журналистов носит тотальный характер, превратившись в пугающую рутину», – говорится в сообщении на сайте МИД.

Ведомство напомнило об убийствах на Украине журналистов Анатолия Кляна, Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Андрея Стенина, Андреа Роккелли, Олеся Бузины, Сергея Долгова, Вячеслава Веремия, Павла Шеремета и других, следствие по которым так и не завершено.

Более того, отмечает ведомство, представители СМИ на Украине продолжают подвергаться физическому насилию – так, с января по март 2018 года в стране было совершено 21 нападение на журналистов, за 2017 год – 85 случаев избиения. МИД при этом ссылается на данные Национального союза журналистов Украины.

«И все это происходит с фактической подачи официального Киева, который давно встал на путь репрессий в отношении СМИ и подавления инакомыслия», – говорится в сообщении.

Также МИД назвал «оправданной оперативную реакцию» представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира на убийство Бабченко.

«Призываем ОБСЕ, ЮНЕСКО, профильных спецдокладчиков СПЧ ООН, профессиональные объединения журналистов, а вместе с ними и все международное правозащитное сообщество активизировать усилия по принуждению украинских властей к принятию действенных мер по обеспечению физической безопасности журналистов, защите их прав, а также к соблюдению международно-правовых обязательств Украины в сфере свободы выражения мнений», – заключает МИД.

Вечером во вторник в Киеве журналисту Аркадию Бабченко несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке, когда он возвращался домой из магазина.

Украинская полиция назвала первые версии убийства и составила фоторобот предполагаемого убийцы. Было опубликовано фото тела с места убийства. Сообщалось, что Бабченко был застрелен из пистолета Макарова.

При этом глава украинского правительства выразил уверенность, что за убийством якобы стоит Россия. В России назвали звучащие в Киеве обвинения в адрес российских спецслужб в убийстве Бабченко продолжением курса на русофобию со стороны украинских властей.