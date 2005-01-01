Названо орудие убийства Бабченко

Российский журналист Аркадий Бабченко был застрелен из пистолета Макарова, сообщили в украинской полиции.

«На месте убийства были обнаружены три гильзы калибра 9 мм под «Макарова», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Вечером во вторник в Киеве журналисту Аркадию Бабченко несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке, когда он возвращался домой из магазина.

Украинская полиция назвала первые версии убийства и составила фоторобот предполагаемого убийцы. Было опубликовано фото тела с места убийства. При этом глава украинского правительства выразил уверенность, что за убийством якобы стоит Россия.

Независимый украинский журналист Анатолий Шарий, комментируя расстрел Бабченко, заявил, что заказные убийства на Украине продолжаются из-за безнаказанности и желания все списать на «российскую агрессию».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал звучащие в Киеве обвинения в адрес российских спецслужб в убийстве журналиста Аркадия Бабченко продолжением курса на русофобию со стороны украинских властей.