Путин назначил выпускника РАНХиГС врио губернатора Алтая

Взгляд
30 мая, среда  |  Последнее обновление — 17:13  |  vz.ru
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Европа дождалась альтернативы российскому газу

У «Турецкого потока» появился реальный конкурентФото: president.az
В Баку официально открыли «Южный газовый коридор», по которому в Турцию и Европу пойдет азербайджанский газ. В отличие от дорогого американского СПГ, новый трубопроводный игрок может составить реальную конкуренцию российскому газу. Выдержит ли «Газпром» появление соперника? Или экспорт российского газа в Европу начнет падать?  Подробности...
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Бесполезно вырывать из рук Трампа «подарки для Путина»

Владимир Путин не ждет подарков от Дональда ТрампаФото: Carlos Barria/Reuters
Трамп не должен делать подарки Путину – такое предостережение прозвучало из Старого Света. Европейские атлантисты опасаются за будущее НАТО и призывают американского президента воздержаться от заявлений, которые могли бы быть выгодны России. Получается, западные элиты так и не поверили в искренность заявлений Трампа о его приверженности атлантической солидарности. Почему? Подробности...
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Смерть Аркадия Бабченко является поводом для сочувствия

Последнее публичное высказывание Аркадия Бабченко получилось максимально символичнымФото: facebook.com/babchenkoa
В Киеве убит журналист. В Киеве убит гражданин России. В последние годы подобное происходит регулярно. На этот раз убит российский журналист Аркадий Бабченко. Одни сейчас злословят в его адрес, как любил злословить он сам, другие обвиняют в произошедшем Россию. Не правы ни те ни другие. Подробности...
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Реанимация украинской боевой авиации невозможна без России

Демонстрация украинских ВВС была эффектной, но вряд ли она подкреплена реальной силойФото: кадр из видео
Украина провела учения боевой авиации в небе над Донбассом. Судя по официальным видеороликам, в них приняли участие штурмовики Су-25 и многоцелевые истребители МиГ-29. Источники газеты ВЗГЛЯД сообщают, что ВВС Украины активизировались в Донбассе с середины мая. Цели Киева можно предугадать, но есть ли у них средства для атак с воздуха? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Каким богам молился Аркадий Бабченко

Андрей Бабицкий, журналист
Российскому оппозиционеру, если он хочет бороться с «кровавым режимом», намного безопасней заниматься любимым делом не в Киеве, а дома или где-нибудь на благословенном Западе. Но выбраться на Запад не так-то просто. Подробности...
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Не будем уподобляться Аркадию Бабченко

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Дорогие журналисты (украинские, российские, армянские), каких бы вы ни были политических взглядов, вам не стоит жить на Украине. В любой момент ваша смерть может стать частью политического шоу. Подробности...
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«Он сам сделал выбор отнять у себя собственную жизнь»

Алексей Баранов, журналист
В свете наблюдений за волнениями вокруг судьбы «узника Кремля» Сенцова стоило бы рассмотреть историческую и этическую составляющие такого явления, как голодовка осужденного по статьям о террористической деятельности. Подробности...
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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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          Путин назначил выпускника РАНХиГС врио губернатора Алтая

             30 мая 2018, 15:40
          Фото: кадр из видео
          Текст: Алина Назарова

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          Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Алтайского края Александра Карлина, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Виктора Томенко.

          «Владимир Путин провел рабочую встречу с Виктором Томенко, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

          Виктор Томенко родился 12 мая 1971 года в Норильске, Красноярский край. Окончил Норильский индустриальный институт по специальности «экономика и управление в цветной металлургии» (1993), инженер-экономист, пишет «Коммерсант».

          В 1988–1990 годах работал аппаратчиком-гидрометаллургом 1-го разряда Надеждинского металлургического завода Норильского горно-металлургического комбината им. Завенягина. С 1990 по 1994 год занимал различные должности на том же предприятии. В ноябре 1994 года был назначен начальником отдела налогов финансового управления ОАО «Норильский горно-металлургический комбинат им. Завенягина».

          В 1996–1997 годах получил должность главного бухгалтера ЗАО «Полигон-Таймыр». В 1997–1998 годах работал главным бухгалтером ОАО «Норильский комбинат». В 1998 году перешел на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам. В 1999–2001 годах – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Норильская горная компания».

          В 2001 году перешел на должность заместителя директора – главного бухгалтера ОАО «ГМК «Норильский никель». В ноябре 2001 года перешел в Заполярный филиал компании на должность заместителя гендиректора по экономике и финансам, в дальнейшем – первого заместителя гендиректора. В 2004 году возглавил филиал.

          В марте 2010 года стал заместителем председателя правительства Красноярского края. В декабре 2011 года назначен временно исполняющим обязанности главы правительства региона. В феврале 2012 года получил должность первого заместителя губернатора – председателя правительства края.

          В 2015 году закончил Федеральную программу подготовки и переподготовки управленческих кадров, которая была реализована Высшей школой государственного управления (ВШГУ) и Институтом общественных наук (ИОН) РАНХиГС под патронажем аппарата правительства, передает ТАСС.

          Награжден почетной грамотой Министерства экономики России.


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