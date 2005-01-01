Путин назначил выпускника РАНХиГС врио губернатора Алтая

Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Алтайского края Александра Карлина, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Виктора Томенко.

«Владимир Путин провел рабочую встречу с Виктором Томенко, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Виктор Томенко родился 12 мая 1971 года в Норильске, Красноярский край. Окончил Норильский индустриальный институт по специальности «экономика и управление в цветной металлургии» (1993), инженер-экономист, пишет «Коммерсант».

В 1988–1990 годах работал аппаратчиком-гидрометаллургом 1-го разряда Надеждинского металлургического завода Норильского горно-металлургического комбината им. Завенягина. С 1990 по 1994 год занимал различные должности на том же предприятии. В ноябре 1994 года был назначен начальником отдела налогов финансового управления ОАО «Норильский горно-металлургический комбинат им. Завенягина».

В 1996–1997 годах получил должность главного бухгалтера ЗАО «Полигон-Таймыр». В 1997–1998 годах работал главным бухгалтером ОАО «Норильский комбинат». В 1998 году перешел на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам. В 1999–2001 годах – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Норильская горная компания».

В 2001 году перешел на должность заместителя директора – главного бухгалтера ОАО «ГМК «Норильский никель». В ноябре 2001 года перешел в Заполярный филиал компании на должность заместителя гендиректора по экономике и финансам, в дальнейшем – первого заместителя гендиректора. В 2004 году возглавил филиал.

В марте 2010 года стал заместителем председателя правительства Красноярского края. В декабре 2011 года назначен временно исполняющим обязанности главы правительства региона. В феврале 2012 года получил должность первого заместителя губернатора – председателя правительства края.

В 2015 году закончил Федеральную программу подготовки и переподготовки управленческих кадров, которая была реализована Высшей школой государственного управления (ВШГУ) и Институтом общественных наук (ИОН) РАНХиГС под патронажем аппарата правительства, передает ТАСС.

Награжден почетной грамотой Министерства экономики России.