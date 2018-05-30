Журналисты в Киеве вышли на акцию в память о Бабченко

Несколько десятков журналистов прошли к посольству России в Киеве, чтобы почтить память журналиста Аркадия Бабченко, убитого накануне вечером.

«По настроениям тех, кто собрался – это акция почтения памяти», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «112.Украина».

На заборе вокруг посольства расклеены фотографии Бабченко, сделанные во время его работы. Лежат цветы. Также у здания дежурят сотрудники национальной гвардии Украины. Пока конфликтов не было.

Отмечается, что люди также несут цветы к подъезду дома, где жил Бабченко. Здесь продолжает работу следственная группа.

Напомним, журналиста Аркадия Бабченко застрелили вечером во вторник на лестничной площадке, когда он возвращался домой из магазина.

Украинская полиция назвала первые версии убийства и составила фоторобот предполагаемого убийцы.

При этом глава украинского правительства выразил уверенность, что за убийством якобы стоит Россия. В ответ глава МИД России Сергей Лавров отметил, что такие заявления являются продолжением курса на русофобию со стороны украинских властей. В России также открыто уголовное дело по факту убийства.

Независимый украинский журналист Анатолий Шарий, комментируя расстрел Бабченко, заявил, что заказные убийства на Украине продолжаются из-за безнаказанности и желания все списать на «российскую агрессию».