Муждабаев заявил о «жучке» в машине Бабченко

В машине Аркадия Бабченко мог находиться «жучок», заявил друг убитого в Киеве журналиста Айдер Муждабаев.

Муждабаев рассказал, что Бабченко с семьей совсем недавно вернулся с отдыха.

«Он не говорил где (отдыхал). Что он уехал, знали друзья, но когда вернется, никто не знал», – приводит РИА «Новости» слова Муждабаева.

Муждабаев уточнил, что на отдых Бабченко с семьей ездил на своей машине. Муждабаев предположил, что «был какой-то «жучок» в машине», убийцы «знали о перемещении» Бабченко.

Еще один друг Бабченко Юрий Мацарский также считает, что журналиста «пасли». Убийство совершил, по его мнению, «по крайней мере, подготовленный диверсант», а не «фанатик, который решил отомстить Аркадию».

«Это был настоящий убийца», – сказал Мацарский.