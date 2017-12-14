Польша созвала заседание СБ ООН по ситуации на Украине

Постоянный представитель председательствующей в СБ ООН Польши Иоанна Вронецка выступила с инициативой провести обсуждение ситуации на Украине, созвав на 29 мая заседание Совета Безопасности международной организации.

Постпред Польши выразила мнение, что необходимо обсудить общую ситуацию на Украине после длительного отсутствия этой темы на повестке Совета, передает РИА «Новости».

При этом она уточнила, что вопрос о том, кто из секретариата ООН выступит с докладом по ситуации на Украине, пока не решен.

«Я знаю, что с точки зрения России, важно говорить о минских соглашениях и нормандском формате. Такие страны, как Франция, также хотят добавить некоторые идеи», – сказала глава польской миссии.

Последний раз ситуация на Украине обсуждалась на заседании Совета Безопасности ООН в феврале 2017 года.

Напомним, в среду исполняющий обязанности главы провозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что конфликт в Донбассе вновь перешел в горячую стадию.

На следующий день в ЕП предложили поправку о приостановке Украине новой макрофинансовой помощи, увязав выделение средств с выполнением Киевом минских соглашений.