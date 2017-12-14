Глава комитета Госдумы по обороне объяснил крушение Су-30 в Сирии

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов рассказал, что помешало летчикам спасти истребитель Су-30СМ, разбившийся ранее в четверг после взлета с аэродрома Хмеймим в Сирии.

«Временной промежуток для принятия и реализации решения оказался недостаточным», – сказал он «Интерфаксу». По словам Шаманова, в этом случае важное значение имело то, что «набрана была небольшая высота».

Он отметил, что пока главной версией остается попадание в двигатель птицы.

В Минобороны ранее сообщили, что российский истребитель Су-30СМ потерпел катастрофу в Сирии после взлета с аэродрома Хмеймим. Экипаж из двух летчиков погиб, до последних минут борясь за самолет. В СМИ появилось имя командира разбившегося истребителя.

Стало известно, что корпус Су-30СМ, который рухнул в море возле берегов Сирии, сейчас достают со дна, в операции принимают участие около 20 водолазов.

Бывший командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПРО генерал-лейтенант Валерий Горбенко, комментируя крушение истребителя, рассказал, что летчик сначала пытается спасти самолет, а если сделать это не удается, старается отвести его от населенных пунктов, только после этого он может катапультироваться.