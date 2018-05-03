Анонсированы масштабные учения в Черном море с участием кораблей и самолетов НАТО

Военные, самолеты и корабли из восьми стран поучаствуют в учениях НАТО в Черном море с 4 по 11 мая, будет отработано противостояние воздушной, морской и подводной угрозам, сообщает пресс-служба штаба ВМС Румынии.

«Многонациональные учения «Sea Shield 18» являются крупнейшим учением НАТО на южном и восточном фланге Североатлантического альянса в 2018 году», – передает РИА «Новости» сообщение ВМС Румынии.

Отмечается, что эти учения покажут способность румынских военных моряков «планировать, организовывать и проводить учебные мероприятия» на земле, в воздухе и на воде.

В учениях примут участие 10 самолетов, подводная лодка, 21 корабль и 2,3 тыс. военных из США, Великобритании, Болгарии, Греции, Румынии, Испании, Турции и Украины. Они должны будут, согласно легенде учений, бороться с воздушной, морской и подводной угрозами.

Объединенное командование ВМС НАТО (MARCOM) будет представлено группой NMG-2 (Standing NATO Maritime Group), которая действует в Черном море с 1 по 21 мая. Во главе этой группы стоит британский эсминец HMS «Дункан».

В среду сообщалось о входе в Черное море группы кораблей НАТО во главе с «Дунканом».