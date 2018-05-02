В Черное море вошла группа кораблей НАТО

Во вторник вечером в Черное море вошла группа военных кораблей НАТО во главе с британским миноносцем «Дункан», сообщают украинские СМИ.

В Черное море вошла Вторая постоянная военно-морская группа НАТО. В нее входят британский ракетный эсминец HMS «Дункан», фрегаты ВМС Испании SPS «Виктория», ВМС Турции TCG «Гемлинк», ВМС Германии FGS «Байерн» и несколько кораблей поменьше, сообщает «Думская».

Накануне сообщалось, что к миссии воздушной полиции НАТО над Черным морем присоединятся британские истребители «Тайфун», которые собираются бороться с «потенциальной агрессией».