Британские истребители собрались бороться с «агрессией» над Черным морем

К миссии воздушной полиции НАТО над Черным морем присоединятся британские истребители «Тайфун» (Typhoon), они собираются бороться с «потенциальной агрессией», сообщает пресс-служба Королевских воздушных сил Великобритании.

Британские истребители получили от Североатлантического альянса аккредитацию на участие в миссии во время официальной церемонии на румынской авиабазе Михаила Когэлничану, передает РИА «Новости».

По словам командующего Центром совместных воздушных операций на испанской авиабазе Торрехон генерала-лейтенанта Рубена С. Гарсия Серверт, подобные действия демонстрируют способность альянса к объединению.

Британский посол в Румынии Пол Бруммель со своей стороны подчеркнул, что такие миссии гарантируют быструю и эффективную реакцию на «любую потенциальную агрессию или угрозу альянсу и его членам».

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно сообщала, как НАТО готовится к боям с российской армией прямо у границ нашей страны.